2020-02-28T18:27:51+03:00
Общество

Крупнейший спутниковый оператор отказался от 30 каналов из-за расценок производителя контента

Клиенты теле-оператора "Триколор" остались без тематических каналов "Газпром-Медиа"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Изменения вступят в силу с 1 мартаИзменения вступят в силу с 1 мартаФото: EAST NEWS
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Спутниковый оператор "Триколор" отказывается от 30 тематических каналов компании "Газпром-Медиа". Об этом сообщает РБК. Речь идет о каналах, входящих в пакет "Ред-Медиа": «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2», «Боец», «Матч Игра», а также «Кинохит», «Мужское кино», «Киноужас», «Родное кино», «Ля-минор ТВ» и «Русская ночь».

Для клиентов оператора ТВ эти каналы будут недоступны уже с 1 марта 2020 года. Причиной стали расценки производителя контента, которые не удовлетворили требованиям компании "Триколор". Договориться об изменении списка каналов, входящих в пакет, тоже не удалось - представители "Триколора" хотели оставить только вещание спортивных каналов производителя.

В октябре 2019 года в России отключили аналоговое вещание - страна полностью перешла на "цифру". Во всех регионах РФ жителям доступны 20 каналов первого и второго мультиплекса. Это значит, что смотреть программы и передачи можно в хорошем качестве, даже не подключая кабельное телевидение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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