Замминистра труда и соцзащиты России стала Ольга Баталина

28 Февр. 2020 2020-02-28T20:30:35+03:00

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил депутата Государственной думы, вице-секретаря генерального совета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты. Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу, 28 февраля.

"Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации", - говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

Ольга Баталина является депутатом Госдумы от Саратовской области с 2011 года. В 2014-2016 годах она занимала пост председателя комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Сайт kp.ru писал, что в феврале Ольгу Юрьевну включили в состав рабочей группы, которая готовит предложения о внесении поправок в Конституцию страны. Всего в список вошли 70 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU