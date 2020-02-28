Эксперт оценил предложение расширить налог на роскошь

28 Февр. 2020 2020-02-28T20:35:47+03:00

Список автомобилей, которые подпадают под налог на роскошь, могут расширить Фото: Андрей ЗАМАХИН

В список могут попасть пять брендов машин

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков оценил предложение Минпромторга расширить базу авто, которые подпадают под налог на роскошь.

Ведомство предложило внести в список бренды Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. При условии, что машины будут стоить более 3 млн рублей.

- Никакого четкого критерия нет и предмета спора тоже. Кто наскребает на Lada или ходит пешком, то для него возможно эти авто будут роскошью, а кто может позволить себе Mercedes, конечно, скажет, что это никакого отношения к премиуму не имеет, — пояснил эксперт.

Не стоит забывать, что машины ежегодно дорожают и владелец должен помнить, что раз его машина в списке, то платить придется.

- Если машина находится в этом списке, вне зависимости от того, б/у машина куплена, если она попадает в эту вилку возрастную, или новый автомобиль, то наше правительство считает его входящим в предметы роскоши, — напомнил Кадаков RT.

Ранее в списке было 632 позиции. В основном это новенькие (от 1 года до 3 лет) автомобили Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Genesis. Размер налога зависит от модели автомобиля, года выпуска, объема двигателя и его типа (дизель или бензин).

Отдельный список для автомобилей класса выше, их стоимость начинается от 5 миллионов рублей и ограничивается 10 миллионами.

ИСТОЧНИК KP.RU