В России расширили список автомобилей, попадающих под "налог на роскошь"

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:08:56+03:00

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В Минпромторге опубликовали новый список автомобилей стоимостью выше 3 миллионов рублей, попадающих под "налог на роскошь. Документ опубликован 28 февраля на сайте ведомства.

В этом списке 632 позиции. В основном это новенькие (от 1 года до 3 лет) автомобили Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Genesis. Размер налога зависит от модели автомобиля, года выпуска, объема двигателя и его типа (дизель или бензин).

Отдельный список для автомобилей класса выше, их стоимость начинается от 5 миллионов рублей и ограничивается 10 миллионами.

От уплаты повышенного транспортного налога освобождают многодетных родителей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

Ранее эксперты заявляли, что россияне "спрятали" от налоговой около трети элитных авто - в стране резко сократилось число автомобилей дороже 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU