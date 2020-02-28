2020-02-28T20:57:30+03:00
Политика

В Совфеде оценили заявление украинского командующего ВМС о возможности России «взять» Одессу

Сенатор Ольга Ковитиди назвала все происходящее на Украине «театром абсурда»
Елена АКИМОВА
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В Совфеде оценили новое заявление Украины о возможности "взять" ОдессуВ Совфеде оценили новое заявление Украины о возможности "взять" ОдессуФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала заявление заместителя командующего украинских ВМС вице-адмирала Андрея Тарасова. Военный заявил, что в случае морского конфликта Украина сможет не допустить высадки российских войск на берег.

Сенатор отметила, что все происходящее на Украине «театр абсурда» и страна стала «инструментом в большой геополитической игре».

- Подобного рода заявления никого не удивляют. Это всего лишь одно из звеньев той цепочки антироссийских высказываний, которые есть, — пояснила сенатор RT.

Ольга Ковитиди в очередной раз напомнила, что Россия не собирается ни на кого нападать, а Украине не стоит надумывать что-либо.

- Это попытки отвлечь внимание населения страны от действительно существующих проблем, - отметила сенатор.

Они хотят отвлечь сегодня внимание украинцев от тех проблем, которые существуют у них... Украина должна заниматься вопросами своего государства и прежде всего интересами своего народа», — заключила парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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