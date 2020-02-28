В Совфеде оценили заявление украинского командующего ВМС о возможности России «взять» Одессу
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала заявление заместителя командующего украинских ВМС вице-адмирала Андрея Тарасова. Военный заявил, что в случае морского конфликта Украина сможет не допустить высадки российских войск на берег.
Сенатор отметила, что все происходящее на Украине «театр абсурда» и страна стала «инструментом в большой геополитической игре».
- Подобного рода заявления никого не удивляют. Это всего лишь одно из звеньев той цепочки антироссийских высказываний, которые есть, — пояснила сенатор RT.
Ольга Ковитиди в очередной раз напомнила, что Россия не собирается ни на кого нападать, а Украине не стоит надумывать что-либо.
- Это попытки отвлечь внимание населения страны от действительно существующих проблем, - отметила сенатор.
Они хотят отвлечь сегодня внимание украинцев от тех проблем, которые существуют у них... Украина должна заниматься вопросами своего государства и прежде всего интересами своего народа», — заключила парламентарий.
ИСТОЧНИК KP.RU