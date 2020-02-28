На Украине считают, что российские десантники не смогут "взять" Одессу
Российские десантники не смогут высадить на побережье Одессы, даже если захотят. Такого мнения придерживается первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
По его словам, у Киева достаточно сил, чтобы отразить высадку противника на сушу в случае конфликта.
"Не возьмут. У нас есть достаточный комплект сил, чтобы отразить высадку десанта. Но мы должны строить такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу", — цитирует Тарасова "Укринформ".
Вице-адмирал подчеркнул, что для создания таких условий необходимо восстановить систему наблюдения за водными границами, нарастить силы и обеспечить защиту портов. Однако даже такие меры не позволят достичь паритета с Россией по превосходству в море, признал замкомандующего.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце украинцы предложили румынам вместе противостоять нашему флоту в Черном море, а несколько дней назад в Азовском море прошли учебные стрельбы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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