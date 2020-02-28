Силуанов назвал причину ослабления курса рубля

28 Февр. 2020 2020-02-28T22:23:07+03:00

Министр финансов заявил, что стоимость валюты напрямую связана с ценами на нефть

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ослабление рубля происходит из-за снижения цен на нефть. Бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты, но глобальные изменения в части сырья все равно влияют на показатели.

По мнению главы ведомства, цены на "черное золото" не будут долго держаться на низком уровне, но, если что, бюджет страны защищен от колебаний.

"Резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель - я фантазирую - мы четыре года профинансируем спокойно наши расходы", - цитирует РИА Новости министра.

Силуанов добавил, что базовая цена для России 42 доллара за баррель. При такой стоимости власти способны балансировать бюджет.

Сайт kp.ru писал, что сырье начало дешеветь на фоне новостей о распространении коронавируса. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 3,1% - до 50,13 доллара за баррель, а WTI - на 3,6% - до $45,4.

ИСТОЧНИК KP.RU