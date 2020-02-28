"Я отсюда вообще не выйду": В Одессе украинец выдернул чеку гранаты в зале суда

28 Февр. 2020 2020-02-28T22:56:24+03:00

Обвиняемый в убийстве Вячеслав Гарькавый потребовал встречи с областным прокурором под угрозой взрыва [видео]

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В пятницу, 28 февраля, в здании Приморского районного суда Одессы слушалось дело Вячеслава Гарькавого, который обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

Мужчину привезли из СИЗО, поместили в "клетку", и в этот самый момент он достал из кармана гранату, вынул чеку и пригрозил устроить взрыв. Украинец требовал привести к нему прокурора области и проведения справедливого суда.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке", - цитирует издание "Думская" Вячеслава.

В момент инцидента в одном помещении с подсудимым находились судьи и старший конвоир. На время операции по обезвреживанию преступника всех посетителей и сотрудников учреждения эвакуировали, а территорию оцепили.

К настоящему моменту правоохранителям удалось задержать Гаркавого. Никто не пострадал. Предполагается, что гранату обвиняемому передали в суде вместе с едой. К слову, боеприпас оказался муляжом.

Теперь украинцу грозит еще и статья о захвате заложников. В ближайшее время его переведут из СИЗО в изолятор временного содержания, а также предоставят психологическую помощь.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее гранату пронесли в подмосковную больницу. Пациент грозился привести ее в действие, если его не выпишут.

Обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату во время заседания суда в Одессе .Доставленный в одесский суд мужчина, обвиняемый в убийстве, пригрозил подорвать себя с помощью гранаты. Беседовать с судьей он отказался, потребовав встречи с прокурором Одесской области.

ИСТОЧНИК KP.RU