Число жертв на вечеринке блогера в московской бане увеличилось до трех человек
Число жертв в банном клубе "Девятый вал" на юге Москвы увеличилось до трех человек. Гости вечеринки российского блогера Екатерины Диденко получили химические ожоги и отравление углекислым газом, упав в бассейн с сухим льдом.
- Скончался муж девушки, чей день рождения отмечала компания. Пострадали семь человек, - рассказали агентству "Москва" в правоохранительных органах.
В Москве два человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, два молодых человека погибли, ещё двое - в реанимации
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ИСТОЧНИК KP.RU