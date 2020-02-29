Число жертв на вечеринке блогера в московской бане увеличилось до трех человек

29 Февр. 2020 2020-02-29T07:30:28+03:00

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Число жертв в банном клубе "Девятый вал" на юге Москвы увеличилось до трех человек. Гости вечеринки российского блогера Екатерины Диденко получили химические ожоги и отравление углекислым газом, упав в бассейн с сухим льдом.

- Скончался муж девушки, чей день рождения отмечала компания. Пострадали семь человек, - рассказали агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве два человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, два молодых человека погибли, ещё двое - в реанимации

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ИСТОЧНИК KP.RU