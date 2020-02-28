Кинули сухой лед в бассейн: на дне рождения блогерши в Москве отравились пять человек

Екатерина Диденко - известный блогер. На ее аккаунт в Instagram подписаны более одного миллиона человека, которые желают знать о том, как сэкономить на покупках лекарств и медикаментов. Сама девушка называет себя "аптечный ревизорро".

В пятницу, 28 февраля, Екатерине исполнилось 29 лет, и она решила отметить это событие с размахом в одном их московских банных комплексов на Коломенском проезде - пригласила много друзей, которые в итоге и испортили праздник.

Молодые люди зачем-то принесли с собой синий сухой лед, который позже оказался в бассейне. В воде тут же пошла химическая реакция, но взбудораженных гостей это не остановило, они полезли купаться.

didenko.katerina В своем блоге Екатерина Диденко рассказывает, как сэкономить на покупках лекарств и медикаментов

То, что решение было ошибочным, стало понятно почти мгновенно. Гости начали задыхаться - кого-то вытащили сразу, кого-то позднее. Пятеро человек, каждому из которых около 30 лет, потеряли сознание. К настоящему моменту двое из них скончались. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Согласно данным источника сайта kp.ru в экстренных службах, на месте происшествия работают медики и спасатели.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).