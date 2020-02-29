2020-02-29T08:27:54+03:00
В мире

"Не будет шансов против него": Маск рассказал, какой самолет составит конкуренцию истребителю F-35

На сегодняшний день лайнер является основным бомбардировщиком ВВС США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Генеральный директор Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, какой самолет может составить конкуренцию бомбардировщику F-35 ВВС США.

По мнению Маска, управляемый дистанционно дрон, по его мнению, сможет без труда сбить знаменитый истребитель F-35. К слову, этот лайнер на сегодняшний день является основным бомбардировщиком ВВС США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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