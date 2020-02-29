2020-02-29T14:27:22+03:00
Общество

Опубликован список погибших и пострадавших в бассейне с сухим льдом в Москве

В результате трагедии погибли три человека, в том числе супруг "аптечного" блогера Екатерины Диденко
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Опубликован список погибших и пострадавших в бассейне с сухим льдом в МосквеОпубликован список погибших и пострадавших в бассейне с сухим льдом в МосквеФото: СОЦСЕТИ
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Правоохранительные органы опубликовали список погибших на вечеринке "аптечного" блогера Екатерины Диденко в московском банном клубе.

1. Алферов Ю.В. (1995 г.р.);

2.Монакова Н.Ю. (1995 г.р.);

3. Диденко В.В.(1988 г.р.)

Напомним, в пятницу, 28 февраля, в банном комплексе "Девятый вал" блогер вместе с компанией друзей и супругом отмечала свое день рождения.

В определенный момент муж Екатерины, Валентин, выбросил из коробки несколько килограмм сухого льда в бассейн под одобрительный гул окружающих. Спустя несколько секунд над бассейном образовалась густая дымовая завеса и трое человек (в том числе супруг блогера) прыгнули в бассейн.

Спустя несколько минут находившиеся в бассейне начали терять сознания из-за образовавшегося в результате химической реакции вещества в воздухе.

Когда правоохранительные органы прибыли на место трагедии, они обнаружили два трупа, находящихся рядом с бассейном. Пятерых пострадавших с химическими ожогами госпитализировали в больницу, в том числе виновницу торжества и ее супруга, сообщили KP.RU собственные источники:

1. Бойко А.А. (1991 г. р.);

2. Зюзина Е.С. (1996 г. р.);

3. Звягин В.В. (1988 г. р.);

4. Диденко В.В. (1988 г. р.);

5. Сальников С.А. (1989 г. р.).

Спустя несколько часов скончался муж "аптечного" блогера, Валентин, от асфиксии. Позже Екатерина Диденко в своем Instagram сообщила своим подписчикам о смерти супруга и двоих друзей и попросила оказать ей психологическую помощь в связи с трагедией.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что видео с печально известной вечеринки блогера, где люди погибли в бассейне с сухим льдом, опубликовано в сети. Видео с дня рождения, где из-за сухого льда погибли люди вызвало большой резонанс в соцсетях.

Блогер Екатерина Диденко, чей муж и друзья погибли на вечеринке с сухим льдом, попросила подписчиков о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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