Видео с вечеринки блогера, где люди погибли в бассейне с сухим льдом, опубликовано в сети

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:09:13+03:00

Екатерина Диденко называет себя "аптечным ревизорро". У нее красный диплом по специальности Фармацевтика и миллионная аудитория в Instagram. Фото: из личного архива

Видео с дня рождения, где из-за сухого льда погибли люди вызвало большой резонанс

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В Москве в ночь с 28 на 29 февраля произошла смертельна вечеринка. На дне рождения блогерши Екатерины Диденко отравились пять человек, трое из которых скончались. С компанией друзей девушка праздновала свое 29-летие.

Видео со злополучной вечеринки Екатерина сама выложила в сеть - она делилась кадрами еще во время праздника, когда ничего не предвещало беды. Позже, уже ночью, записала "сториз" из больницы, где в реанимации врачи пытались спасти ее супруга. Но быстро удалила эту запись.

Помочь мужу Екатерины Валентину медики не смогли. Мужчина скончался в реанимации, как и двое других гостей, прыгнувших в бассейн с сухим льдом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763686" frameborder="0"></iframe> Медики увозят тела погибших молодых людей.

Сухим льдом называют твердый углекислый газ, СО2. Он имен иметь форму льда, но его главной особенностью является то, что он испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ. На вечеринке люди мгновенно потеряли сознание и наглотались воды.

Отметим, что Екатерина Диденко называет себя "аптечным ревизорро". У нее красный диплом по специальности Фармацевтика и миллионная аудитория в Instagram.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

ИСТОЧНИК KP.RU