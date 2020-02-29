2020-02-29T20:39:32+03:00
В мире

Теперь и в Эквадоре: коронавирус продолжает распространяться по миру

Первый случай заражения новой инфекцией зафиксирован в южноамериканской республике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инфекцию подхватила проживающая в Испании гражданка ЭквадораИнфекцию подхватила проживающая в Испании гражданка ЭквадораФото: REUTERS
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Новый тип коронавируса, впервые выявленный в Китае, добрался до Южной Америки. Первый случай заболевания выявлен на территории Эквадора. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщила министр здравоохранения республики Каталина Андрамуньо Себайос.

"Несмотря на принятые меры, как и в других 54 странах, вирус попал к нам. Вынуждены сообщить о первом подтвержденном случае заражения", - сказала глава ведомства.

Она уточнила, что инфекцию подхватила гражданка Эквадора, постоянно проживающая в Испании. Женщина вернулась на родину 14 февраля и лишь через несколько дней почувствовала недомогание. Ее уже поместили в отделение интенсивной терапии одной из специализированных клиник.

Минздрав установил полный круг контактов пациентки за время пребывания в стране. Речь идет о порядка 80 человек. По словам Себайос, никто из них пока не замечал симптомов характерных для заражения коронавирусом, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее в субботу первый случай инфицирования новым заболеванием был зафиксирован в Катаре.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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