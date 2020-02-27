Игры в коронавирус выгодны тем, кто хочет устроить лекарственный кризис: эксперты рассказали, зачем нас пугают эпидемией и пандемией

Казалось, история с эпидемией коронавируса пошла на спад, но снова здравствуйте. Сведения о заболевших приходят из Дании, Грузии, Эстонии. Появилась информация о планах закрыть авиасообщение с Южной Кореей, а эксперты пугает второй волной коронавируса, которая не может не задеть нашу страну.

Но несмотря на новый виток нагнетания страхов, председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв по-прежнему считает, что история с коронавирусом - мистификация. Никакой эпидемии, а уж тем более возможной пандемии нет и ждать не следует.

- Павел Андреевич, вы до сих пор считаете, что эпидемия коронавируса - это выдумки?

- В значительной степени. Во-первых, что бы нам ни говорили про эпидемию и прочее, процент заразившихся - ничтожно мал. Во-вторых, нам все время твердят, что это смертельный вирус, но одно с другим не сходится. Умершие - это только те, кто попал в поле зрения врача, то есть, тяжелые больные. Значит, есть те, кто переносит заболевание легко, но их количество не уточняется. Умирает всего 2% тяжелых больных.

И, конечно - это круизный лайнер возле Йокогамы. Он две недели стоит на карантине, после того, как у пассажира обнаружили коронавирус. Все это время пассажиры друг с другом общаются. Такое место - идеальный рассадник инфекции и будь коронавирус так страшен, как нам его малюют - за это время люди бы сгорели от болезни. Но в итоге заразившихся не много, они болеют в легкой форме, а умерло - четверо и те - восьмидесятилетние старики. Мало ли от чего может умереть человек в таком возрасте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762109" frameborder="0"></iframe> Коронавирус по почте.Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? Стоит ли избегать интернет-покупок? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит

- Меж тем, эксперты продолжают пугать второй волной заболевания, которая обязательно коснется нашей страны. Как мне вчера сказал интервьюируемый, если все пойдет по плохому сценарию, то в больницах не хватит мест, а разрыв между количеством заболевших и количеством коек будет стократный.

- Если бы я знал, как оно будет - я бы был Павлом Глобой, а не Павлом Воробьевым. Но общее впечатление, что вся история с заболеванием пошла на спад, к лету о нем все забудут, а уж редкие заболевшие - это никакая не эпидемия и уж тем более не пандемия. Это локальная вспышка не изученной ранее болезни.

- Но люди-то встревожены. Вчера мама одного стюарда рассказала, что из известной авиакомпании массово увольняются стюарды и стюардессы в страхе перед коронавирусом.

- Конечно, встревожены. Причем, как простые люди, так и политики. И есть, от чего. После всей этой истории у нас может возникнуть серьезная проблема с лекарствами. Российские лекарства на 70-80 процентов - китайские, ведь именно китайцы - производители субстанции. Не удивлюсь, если вслед за коронавирусом ударит лекарственный кризис.

- Как известно, Сорос в двухтысячные хорошо нажился на коровьем бешенстве. Полагаете, что сейчас может быть что-то подобное? Кому-то выгодно устроить лекарственный кризис?

- Никто не говорит, что он нажился, но тот момент, когда фермеры вынуждены были уничтожить почти все поголовье животных - у Сороса вдруг случилась хорошая прибавка капитала. Экономисты считают, что это как-то связано. Помните, была история со свиным гриппом, фальсификацию которого даже признали. Может быть, когда-нибудь мы узнаем о том, что коронавирус стал подобной историей.

- А как нам реагировать на все это?

- Включать голову. Эти вирусы волнообразно приходят в нашу жизнь и уходят из нее. Но это не причина устраивать всемирные потопы, как сейчас. Самое страшное во всей этой истории - то, что мы все выглядим, как те дети, которые играли в воде и кричали в шутку: "Помогите, тонем". А вот когда начали тонуть по-настоящему, никто не обратил внимания. К тому же могут привести результаты игры в карантин. Население дико возбудили раз, другой, а вот в третий раз, когда к нам подберется уже что-то серьезное, вроде чумы или проказы, - никто не поверит в серьезность ситуации.