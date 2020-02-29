2020-02-29T16:57:43+03:00
В мире

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Катаре

Заболевание выявлено у 36-летнего гражданина страны, который был эвакуирован из Ирана
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Коронавирусом заразился эвакуированный из Ирана катарецКоронавирусом заразился эвакуированный из Ирана катарецФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Катаре выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Согласно данным ведомства, заболевание обнаружено у 36-летнего гражданина, который недавно вернулся на родину вместе с другими эвакуированными из Ирана. Он содержится в условиях карантина, передает ТАСС со ссылкой на Катарское информационное агентство.

Сайт kp.ru писал, что больше всего зараженных коронавирусом в Китае, однако в Италии и Южной Корее заболевание тоже стремительно распространяется. Среди инфицированных не только пожилые люди, которые считается наиболее "легкими мишенями", но я маленькие дети.

Также недавно коронавирус впервые заподозрили у собаки. Предполагается, что маленький померанский шпиц из Гонконга мог заразиться от своей хозяйки.

Карта распространения коронавируса

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Катаре
США подписали мирное соглашение с "Талибаном"*
Задержанные в Азовском море браконьеры вернулись на Украину
Глава МИД Украины заявил о готовности посоревноваться в дзюдо с Путиным
Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания
"Видимо, не судьба": Журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину
"Стыдно": В Госдуме отреагировали на отказ Киева праздновать День Победы
В Москве проверяют сообщения о "минировании" вокзалов и аэропортов
Премьер Японии опроверг слухи о дефиците туалетной бумаги из-за коронавируса
Список погибших и пострадавших в бассейне с сухим льдом в Москве: Опубликованы имена
На рейсе "Москва-Пекин" выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Турция открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев
"Мы сами сделаем, что нужно": Эрдоган предложил Путину оставить Турцию "один на один" с Дамаском
Ученые из Бразилии расшифровали и представили научному сообществу геном коронавируса
С 1 марта в России начнет действовать ГОСТ для разливной воды
В Японии отменили традиционный фестиваль любования сакурой из-за коронавируса
Погибшие во время вечеринки с сухим льдом не смогли спастись из-за потери сознания в бассейне
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул на испытаниях
Хотят быть в тренде: В ВОЗ заявили о вреде медицинских масок здоровым людям
В Берлине отменили крупнейшую в мире туристическую выставку из-за коронавируса
Около 16 тысяч человек страдают редкими заболеваниями в России
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать "офисных" заболеваний
"Сегодня не то время": Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за коронавируса
Роспотребнадзор: РФ проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса
В Наро-Фоминске полыхают 7 тысяч квадратных метров овощной базы
Видео с вечеринки блогера, где люди погибли в бассейне с сухим льдом, опубликовано в сети
"Не будет шансов против него": Маск рассказал, какой самолет составит конкуренцию истребителю F-35
В Москве госпитализировали пять человек, общавшихся с больным коронавирусом иранцем