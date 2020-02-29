Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Катаре

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:57:43+03:00

Заболевание выявлено у 36-летнего гражданина страны, который был эвакуирован из Ирана

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В Катаре выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Согласно данным ведомства, заболевание обнаружено у 36-летнего гражданина, который недавно вернулся на родину вместе с другими эвакуированными из Ирана. Он содержится в условиях карантина, передает ТАСС со ссылкой на Катарское информационное агентство.

Сайт kp.ru писал, что больше всего зараженных коронавирусом в Китае, однако в Италии и Южной Корее заболевание тоже стремительно распространяется. Среди инфицированных не только пожилые люди, которые считается наиболее "легкими мишенями", но я маленькие дети.

Также недавно коронавирус впервые заподозрили у собаки. Предполагается, что маленький померанский шпиц из Гонконга мог заразиться от своей хозяйки.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU