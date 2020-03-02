В «зеленой зоне» Багдада упали несколько реактивных снарядов

2 Март 2020 2020-03-02T02:04:17+03:00

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало

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В ночь на понедельник. 2 марта, в Багдаде снова были слышны взрывы: в «зеленой зоне» столицы Ирака, где расположены, правительственные учреждения, посольства и отели, упали несколько реактивных снарядов, передает телеканал Al Sumaria.

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Стоит отметить, что подобные обстрелы «зеленой зоны» иракской столицы в последнее время случаются довольно часто. Так, в январе несколько взрывов прогремели рядом с американским посольством в центре Багдада. Тогда столица страны несколько раз подвергалась ракетным обстрелам. Например, 5 января две ракеты взорвались возле здания американской дипмиссии, а на следующий день ракета попала в жилой дом, расположенный по соседству с представительством США в Ираке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 февраля в результате семи взрывов в Багдаде получили ранения по меньшей мере 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU