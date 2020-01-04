2020-01-04T20:43:42+03:00
Происшествия

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались две ракеты

Дорога к американскому диппредставительству перекрыта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рядом с посольством США в Багдаде взорвались две ракетыРядом с посольством США в Багдаде взорвались две ракетыФото: REUTERS
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Рядом с посольством Соединённых Штатов в Багдаде взорвались две ракеты.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, все произошло в хорошо укрепленном районе в центре иракской столицы – так называемая «зеленая зона», где расположены правительственные учреждения и посольства.

Сообщается, что в после инцидента дорога к американскому диппредставительству перекрыта.

Напомним, 1 января посольство США в Багдаде прекратило работу из-за беспорядков и нападения на консульство. В тот день протестующие бросали камни в здание дипмиссии и пытались поджечь главный вход. Служба безопасности применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Ситуация обострилась 3 января, когда в Багдаде в результате американского ракетного удара был убит генерал элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Добавим, что в ночь на 4 января кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом, но США отрицают свою причастность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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