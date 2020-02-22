2020-02-22T22:49:17+03:00
Происшествия

Серия взрывов в Багдаде: пострадали по меньшей мере 17 человек

Ответственность за теракты пока никто на себя не взял
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Серия взрывов в Багдаде: пострадали по меньшей мере 17 человекСерия взрывов в Багдаде: пострадали по меньшей мере 17 человекФото: REUTERS
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В субботу, 22 февраля, в результате семи взрывов в Багдаде по меньшей мере 17 человек получили ранения.

Как сообщает Sky News Arabia, взрывные устройства с небольшой разницей во времени сработали в разных районах иракской столице: Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания.

Ответственность за теракты пока никто на себя не взял.

Напомним, в январе произошло несколько взрывов в «Зеленой зоне» в центре Багдада, рядом с американским посольством. Так 5 января иракская столица несколько раз подвергалась ракетному обстрелу, в результате которого по меньшей мере пять человек были ранены. Тогда две ракеты взорвались рядом с американским посольством, на следующий день ракета попала в жилой дом вблизи диппредставительства США.

«Зеленая зона» подверглась обстрелу и в конце января. 21 января районе американского посольства упали три снаряда, а 26 января на том же месте взорвались четыре ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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