2020-03-02T16:40:22+03:00
Общество

Риелтор назвал популярные способы мошенничеств с недвижимостью

Часто преступники прикрываются тем, что оказывают информационные услуги
Елена АКИМОВА
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Риелтор назвал признаки мошенничества при покупке или аренде квартирыРиелтор назвал признаки мошенничества при покупке или аренде квартирыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал, какие способы выбирают преступники, совершая незаконные операции с недвижимостью. Зачастую прикрытием становится оказание информационных услуг.

-Это когда люди берут деньги за то, что вроде как найдут квартиру, а на самом деле дают список каких-то квартир. В итоге из них ничего выбрать невозможно, — сказал эксперт телеканалу «360».

С появлением электронных баз такие схемы мошенничеств отходят на второй план, но до полностью искоренить их пока не удается. Вторая популярная схема - сдача квартиры, которая не принадлежит человеку. Специально для этого недвижимость снимаю на пару дней, а потом сдают ее. Иногда мошенники ухитряются даже подделать документы о собственности на такое жилье.

- Стоит усомниться в честности объявления, если указанная цена серьезно ниже рынка. Всегда есть какая-то замануха, когда человеку говорят «быстрее, быстрее», торопят его, не дают подумать, разобраться в ситуации, - говорит Константин Барсуков.

При продаже квартир у мошенников еще больше вариантов для преступлений. Например, продается доля в квартире, а затем собственник вынуждает человека продать ее по цене ниже рыночной стоимости.

Существуют подлоги с микрозаймами, когда человек оформил кредит под залог недвижимости и не смог рассчитаться с долгами.

- Как правило жертвами последней схемы становятся одинокие люди. Они же попадают в сети недобросовестных чиновников, которые работают заодно с нотариусами. Последние подделывают завещания, чтобы вступил в наследство человек, который вообще не имеет отношения к квартире, — добавил специалист.

Здесь тоже маркером станет ценник на квартиру ниже рыночного, а еще спешка при заключении сделки. Если клиента торопят, то возможно сделка сомнительная и стоит подумать, прежде чем отдать деньги.

Ранее сообщалось, что за последние несколько лет российские нотариусы стали гораздо чаще выявлять и пресекать попытки мошенничества с недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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