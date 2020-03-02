2020-03-02T22:30:19+03:00
Звезды

Песню, с которой группа Little Big представит Россию на «Евровидении», представят в ближайшие дни

Солист музыкального коллектива пообещал, что песня будет веселой и призвал «не беспокоиться за хореографию»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песню, с которой группа Little Big представит Россию на «Евровидении», представят в ближайшие дниПесню, с которой группа Little Big представит Россию на «Евровидении», представят в ближайшие дниФото: соцсети
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В ближайшие дни состоится премьера песни, с которой группа Little Big представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020» в мае в Роттердаме. Об этом было объявлено в понедельник в эфире Первого канала.

Ранее ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов сообщил о «сенсации» - первый канал принял решение, что «миссия» представить нашу страну будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга.

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию», - признался основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин. Он пообещал, что песня будет веселой и призвал «не беспокойтесь за хореографию». «С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены», - заверил исполнитель.

LITTLE BIG SKIBIDI.Join the #skibidichallenge - just film how you dance the skibidi-dance, put the #skibidichallenge hashtag and post it on your YouTube and Instagram. Присоединяйся к #skibidichallenge

Музыкальный коллектив, созданный в 2013 году, успешно покарает чарты последние семь лет, а клип на песню Skibidi собрал 362 миллиона просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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