2020-03-04T14:42:41+03:00
Общество

В Госдуму внесены предложения о 90-дневном ограничении цен на лекарства

Меры по борьбе с распространением коронавируса обсудили в правительстве
Юлия Кекова
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В среду, 4 марта, президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства. Фото: Михаил Метцель/ТАССВ среду, 4 марта, президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В среду, 4 марта, президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства. Заседание началось с обсуждения темы коронавируса и мер, которые предпринимаются в России, чтобы предупредить его распространение.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова доложила, что в Госдуму внесены поправки, дающие право Правительству в случае необходимости вводить ограничения цен на лекарственные препараты на 90 дней.

- В Госдуму внесены предложения о поправках в законодательство о возможности введения Правительством 90-дневного введения ограничения цен на препараты, цены по которым не регулируются. Чтобы в случае необходимости, четко фиксировать цены, чтобы не было угрозы повышения цен в эпидемический период, - отметила она.

Кроме того, Голикова доложила, что правительство предпринимает меры по контролю за ценами на медицинские маски. Их стоимость сократилась уже в 18 регионах страны. снижение цен на маски в 18 регионах, стабилизация цен - в более чем 40 регионах.

Также Татьяна Голикова обратила особое внимание на распространение фейков о настоящем числе заболевших коронавирусом в России. Зампред Правительства подчеркнула, что вбрасываемая информация не соответствует действительности.

Напомним, вспышка заболевания случилась в Китае в середине декабря 2019 года. Коронавирус нового типа был выявлен не только у жителей Поднебесной, но и в ряде других стран. В России заболеванием Covid-2019 инфицированы 4 человека. Трое из них были эвакуированы с круизного лайнера в Японии и находятся на карантине в Казани, еще один мужчина вернулся в Москву из Италии. Состояние всех удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

Встреча Путина с членами правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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