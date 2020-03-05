Сирийские военные отразили две атаки протурецких боевиков на Серакаб

5 Март 2020 2020-03-05T02:26:24+03:00

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Террористы в Идлибе при поддержке турецкой армии попытались атаковать город Серакаб в Идлибе. Как сообщает издание Al-Masdar, обе атаки успешно отражены силами правительственных войск Сирии. За нападением стоит сирийская оппозиция, так называемый "Фронт национального освобождения". Боевиков поддерживают турки, поставляют вооружение, технику, турецкие солдаты примкнули к оппозиционерам в Сирии, но действовать открыто и на полную мощность не могут, поскольку российская военная полиция контролирует Серакаб.

Сначала боевики попытались зайти с севера, но сирийцы отразили нападение. Вскоре оппозиция при поддержке турецких военных напала вновь, атаку к западу от Серакаба тоже отразили. При этом правительственные войска Сирии пошли в наступление на позиции боевиков.

Как предположили в издании, такая настойчивость нападавших объясняется тем, что боевики пытаются захватить как можно больше населенных пунктов до четверга - 5 марта состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее группировки в Сирии пытались применить химическое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU