2020-03-05T02:26:24+03:00
В мире

Сирийские военные отразили две атаки протурецких боевиков на Серакаб

Ранее террористы пытались применить химическое оружие в зоне деэскалации
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Идлибе боевики делают попытки прорваться в СеракабВ Идлибе боевики делают попытки прорваться в СеракабФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Террористы в Идлибе при поддержке турецкой армии попытались атаковать город Серакаб в Идлибе. Как сообщает издание Al-Masdar, обе атаки успешно отражены силами правительственных войск Сирии. За нападением стоит сирийская оппозиция, так называемый "Фронт национального освобождения". Боевиков поддерживают турки, поставляют вооружение, технику, турецкие солдаты примкнули к оппозиционерам в Сирии, но действовать открыто и на полную мощность не могут, поскольку российская военная полиция контролирует Серакаб.

Сначала боевики попытались зайти с севера, но сирийцы отразили нападение. Вскоре оппозиция при поддержке турецких военных напала вновь, атаку к западу от Серакаба тоже отразили. При этом правительственные войска Сирии пошли в наступление на позиции боевиков.

Как предположили в издании, такая настойчивость нападавших объясняется тем, что боевики пытаются захватить как можно больше населенных пунктов до четверга - 5 марта состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее группировки в Сирии пытались применить химическое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в Конституцию во втором чтении
Сирийские военные отразили две атаки протурецких боевиков на Серакаб
Стоимость нефти Brent снизилась после заседания ОПЕК+
С 5 марта отменены поезда Москва-Ницца из-за коронавируса
Американцы решили помериться инновационностью: В Пентагоне сравнили свое гиперзвуковое оружие с российским и китайским
Для туристов в Египте вводят новые визовые правила с 1 июня
Депутаты Верховной рады одобрили участие иностранных военных в учениях на Украине
Тедеско прокомментировал конфликт с тренером ЦСКА
В Пекине потребовали не называть коронавирус "китайским"
Премьеру нового фильма о Бонде отложили на полгода из-за коронавируса
Новый премьер-министр Украины назвал приоритетом правительства завершение войны в Донбассе
В парламенте Турции депутаты подрались из-за обвинений в адрес Эрдогана
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности всех подписей Родченкова на документах делу российских биатлонисток
Труп несовершеннолетнего нашли на крыше электрички в пригороде Москвы
Генсек НАТО: "Мы призываем Асада и Россию остановить эскалацию"
Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины
Треть такси в Москве возят пассажиров без разрешений
МИД порекомендовал россиянам не ездить на японский остров Хоккайдо из-за коронавируса
IT-куб и кванториумы: в Самарской области создают цифровую образовательную сферу
Первый тайм четвертьфинала Кубка России Спартак - ЦСКА завершился вничью 2:2
СБУ подозревает украинца в пытках соотечественников
В Гонконге подтвердили первый случай передачи коронавируса животному
Уволился директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Кандидат на пост Украинского премьера рассказал о своих планах по работе правительства
Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена
В Сбербанке создали модель распространения коронавируса в России и в мире
Кутепов, Соболев и Джикия попали в стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА