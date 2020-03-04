Террористы пытались применить химоружие в зоне деэскалации Идлиб
Получены доказательства неудавшейся провокации с использованием химоружия в районе сирийского Саракиба в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон и заявил, что вскоре обнародуют все необходимые данные.
«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», - говорится в сообщении ЦПВС
Как сообщают российские военные, 2 марта группа примерно из 15 боевиков пыталась взорвать фугасные боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными химическим отравляющими веществами. Однако из-за отсутствия опыта они нарушили герметичность одной из ёмкостей. Таким образом они допустили утечку и получили сильные отравления.
В ЦПВС сообщили, что террористы пытались реализовать провокацию в целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах Серакаб.
Напомним, 3 марта с запада и северо-запада боевики атаковали Саракеб и пытались прорвать оборону правительственной армии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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