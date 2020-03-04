2020-03-04T14:39:34+03:00
Политика

Террористы пытались применить химоружие в зоне деэскалации Идлиб

Боевики пытались сорвать продвижение сирийских правительственных войск в городе Серакаб [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Террористы пытались применить химоружие в зоне деэскалации ИдлибТеррористы пытались применить химоружие в зоне деэскалации ИдлибФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Получены доказательства неудавшейся провокации с использованием химоружия в районе сирийского Саракиба в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон и заявил, что вскоре обнародуют все необходимые данные.

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», - говорится в сообщении ЦПВС

Как сообщают российские военные, 2 марта группа примерно из 15 боевиков пыталась взорвать фугасные боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными химическим отравляющими веществами. Однако из-за отсутствия опыта они нарушили герметичность одной из ёмкостей. Таким образом они допустили утечку и получили сильные отравления.

В ЦПВС сообщили, что террористы пытались реализовать провокацию в целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах Серакаб.

Напомним, 3 марта с запада и северо-запада боевики атаковали Саракеб и пытались прорвать оборону правительственной армии.

Лавров заявил о приверженности России договоренностям по Идлибу.Глава МИД России прокомментировал ситуацию в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минфин будет выделять 50 миллиардов рублей успешным регионам России
Террористы пытались применить химоружие в зоне деэскалации Идлиб
В Госдуму внесены предложения о 90-дневном ограничении цен на лекарства
Эксперт прокомментировал ситуацию с беженцами в Турции
Путин: фэйки о ситуации с коронавирусом в России распространяются из-за границы
Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным приведут к прекращению огня в Сирии
Кремль проанализирует решение суда по делу МН17
Умер Алексей Сорокин - адмирал флота
Эрдоган попросил у Трампа поддержку боеприпасами в связи с операцией в Идлибе
В курс ОБЖ хотят добавить уроки цифровой грамотности
Кремль: поправка о государствообразующем народе в Конституции не ущемляет права иных этносов
Во время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек
В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России
Ученые предсказали исчезновение половины пляжей в мире
Сенатор спрогнозировал реакцию ЕС в случае попыток Украины заморозить «Северный поток -2»
Курс доллара опустился ниже 66 рублей
Российские ученые придумали, как защитить государственные компьютеры от взлома
В ОП поддержали идею ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах