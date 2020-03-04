Террористы пытались применить химоружие в зоне деэскалации Идлиб

4 Март 2020 2020-03-04T14:39:34+03:00

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Получены доказательства неудавшейся провокации с использованием химоружия в районе сирийского Саракиба в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон и заявил, что вскоре обнародуют все необходимые данные.

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», - говорится в сообщении ЦПВС

Как сообщают российские военные, 2 марта группа примерно из 15 боевиков пыталась взорвать фугасные боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными химическим отравляющими веществами. Однако из-за отсутствия опыта они нарушили герметичность одной из ёмкостей. Таким образом они допустили утечку и получили сильные отравления.

В ЦПВС сообщили, что террористы пытались реализовать провокацию в целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах Серакаб.

Напомним, 3 марта с запада и северо-запада боевики атаковали Саракеб и пытались прорвать оборону правительственной армии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763512" frameborder="0"></iframe> Лавров заявил о приверженности России договоренностям по Идлибу.Глава МИД России прокомментировал ситуацию в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU