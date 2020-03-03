2020-03-03T19:53:54+03:00
Политика

В Сирии террористы атаковали город Саракеб

В провинции Идлиб продолжаются боевые действия
Юлия Кекова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С запада и северо-запада боевики продолжают атаковать сирийский город Саракеб. Террористы пытаются прорвать оборону правительственной армии и дестабилизировать положение в провинции Идлиб.

К месту боевых действий активно начала стягиваться дополнительная тяжелая техника. Ранее взятая под контроль трасса Дамаск - Алеппо вновь оказалась блокирована, в частности из-за работы в воздухе ударных беспилотников, принадлежащих турецкой стороне.

Небольшими группами террористы пытаются подобраться как можно ближе к автодороге, сообщают РИА Новости.

В настоящее время сирийским военным удалось установить блок-посты на трассе. Теперь по ней запрещен проезд гражданскому транспорту по соображениям безопасности.

Напомним, ранее Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете. Турецкая сторона наносит удары по сирийской армии в ответ на гибель 22 своих солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сирии террористы атаковали город Саракеб
Сирийская армия сбила еще один турецкий ударный беспилотник
Врач объяснил, чем полезен пост
Минтруд будет уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
В Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину исполнилось 54 года
Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова
Минобороны РФ опубликовало видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час
ИГ* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявили в МИД
Синоптики рассказали о прогнозах на предстоящие праздники
Коронавирус у общавшихся с больным россиянином не выявили
Средний долг коллекторам снизился на 15% за прошлый год
Роскомнадзор нашёл у BBC World News нарушения законов России
Семь подписей Родченкова в документах по делу российских биатлонисток оказались подделкой
Большинство россиян уверены, что пол человека не влияет на его карьеру
Американцев заставляют платить за карантин
Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина