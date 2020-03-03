В Сирии террористы атаковали город Саракеб

3 Март 2020 2020-03-03T19:53:54+03:00

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С запада и северо-запада боевики продолжают атаковать сирийский город Саракеб. Террористы пытаются прорвать оборону правительственной армии и дестабилизировать положение в провинции Идлиб.

К месту боевых действий активно начала стягиваться дополнительная тяжелая техника. Ранее взятая под контроль трасса Дамаск - Алеппо вновь оказалась блокирована, в частности из-за работы в воздухе ударных беспилотников, принадлежащих турецкой стороне.

Небольшими группами террористы пытаются подобраться как можно ближе к автодороге, сообщают РИА Новости.

В настоящее время сирийским военным удалось установить блок-посты на трассе. Теперь по ней запрещен проезд гражданскому транспорту по соображениям безопасности.

Напомним, ранее Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете. Турецкая сторона наносит удары по сирийской армии в ответ на гибель 22 своих солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU