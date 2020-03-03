В Сирии террористы атаковали город Саракеб
С запада и северо-запада боевики продолжают атаковать сирийский город Саракеб. Террористы пытаются прорвать оборону правительственной армии и дестабилизировать положение в провинции Идлиб.
К месту боевых действий активно начала стягиваться дополнительная тяжелая техника. Ранее взятая под контроль трасса Дамаск - Алеппо вновь оказалась блокирована, в частности из-за работы в воздухе ударных беспилотников, принадлежащих турецкой стороне.
Небольшими группами террористы пытаются подобраться как можно ближе к автодороге, сообщают РИА Новости.
В настоящее время сирийским военным удалось установить блок-посты на трассе. Теперь по ней запрещен проезд гражданскому транспорту по соображениям безопасности.
Напомним, ранее Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете. Турецкая сторона наносит удары по сирийской армии в ответ на гибель 22 своих солдат.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»