Путин сообщил Асаду о договорённостях с Эрдоганом

6 Март 2020 2020-03-06T21:04:50+03:00

Владимир Путин позвонил Башару Асаду и проинформировал о договорённостях, которых удалось достичь во время переговоров 5 марта в Москве с Эрдоганом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирийский лидер выразил свою признательность за поддержку России в борьбе с террористами

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Президент России Владимир Путин позвонил президенту Сирии Башару Асаду, чтобы проинформировать его о договорённостях по Идлибу, которых удалось достичь во время переговоров 5 марта в Москве с президентов Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Башар Асад высоко оценил итоги встречи российской и турецкой сторон, а также выразил свою признательность за поддержку России в борьбе с террористами.

Ранее Эрдоган провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых он рассказал о соглашении с Россией по Идлибу и призвал пересмотреть миграционную сделку Турции и Евросоюза.

Напомним, после переговоров с глазу на глаз и в присутствии делегаций главы МИД России и Турции зачитали новый российско-турецкий меморандум. В нём оговаривалось прекращение огня, создание коридора безопасности, точные координаты которого будут согласованы в течение семи дней, и начало нового российско-турецкое патрулирование по новым маршрутам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764865" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU