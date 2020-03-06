Путин сообщил Асаду о договорённостях с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин позвонил президенту Сирии Башару Асаду, чтобы проинформировать его о договорённостях по Идлибу, которых удалось достичь во время переговоров 5 марта в Москве с президентов Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Башар Асад высоко оценил итоги встречи российской и турецкой сторон, а также выразил свою признательность за поддержку России в борьбе с террористами.
Ранее Эрдоган провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых он рассказал о соглашении с Россией по Идлибу и призвал пересмотреть миграционную сделку Турции и Евросоюза.
Напомним, после переговоров с глазу на глаз и в присутствии делегаций главы МИД России и Турции зачитали новый российско-турецкий меморандум. В нём оговаривалось прекращение огня, создание коридора безопасности, точные координаты которого будут согласованы в течение семи дней, и начало нового российско-турецкое патрулирование по новым маршрутам.
Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU