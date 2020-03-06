2020-03-06T21:04:50+03:00
Политика

Путин сообщил Асаду о договорённостях с Эрдоганом

Сирийский лидер выразил свою признательность за поддержку России в борьбе с террористами
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин позвонил Башару Асаду и проинформировал о договорённостях, которых удалось достичь во время переговоров 5 марта в Москве с ЭрдоганомВладимир Путин позвонил Башару Асаду и проинформировал о договорённостях, которых удалось достичь во время переговоров 5 марта в Москве с ЭрдоганомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин позвонил президенту Сирии Башару Асаду, чтобы проинформировать его о договорённостях по Идлибу, которых удалось достичь во время переговоров 5 марта в Москве с президентов Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Башар Асад высоко оценил итоги встречи российской и турецкой сторон, а также выразил свою признательность за поддержку России в борьбе с террористами.

Ранее Эрдоган провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых он рассказал о соглашении с Россией по Идлибу и призвал пересмотреть миграционную сделку Турции и Евросоюза.

Напомним, после переговоров с глазу на глаз и в присутствии делегаций главы МИД России и Турции зачитали новый российско-турецкий меморандум. В нём оговаривалось прекращение огня, создание коридора безопасности, точные координаты которого будут согласованы в течение семи дней, и начало нового российско-турецкое патрулирование по новым маршрутам.

Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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