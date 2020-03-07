2020-03-07T08:38:29+03:00
Общество

Симптомы коронавируса поменялись: новые данные ученых

Инфекция со временем может приобрести форму гриппа [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученые выявили изменения клинических симптомов коронавируса нового типаУченые выявили изменения клинических симптомов коронавируса нового типаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайские учёные выявили изменения клинических симптомов коронавируса нового типа на разных периодах из-за мутаций вируса, который уже передаётся в третьем и четвёртом поколениях.

Данные исследования говорят о том, что заболевание может приобрести форму гриппа или на протяжении долгого времени находиться в организме без симптомов.

«Наблюдения позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно заражённых пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», - говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).

Эксперты наблюдали за 89 пациентами в Народной больнице Уханьского университета. Инфицированные были разделены на две группы: на тех, кто поступил в клинику с 16 по 22 января и с 23 по 29 января. У 32,3% больных первой группы наблюдалось слабое выделение мокроты, однако во второй группе такой симптом наблюдался только у 6,9%. Также в первой группе у 54,2% был пониженный уровень лимфоцитов.

Ранее результаты вскрытия первого умершего от коронавируса нового типа показали, что патология заболевания схожа с атиапичной пневмонией и инфекция поражает легкие.

Ошибка исключена – специалист лаборатории «Вектор» o диагностике заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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