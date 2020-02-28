Вирус поражает легкие: Китайские врачи выяснили, что случилось с первым пациентом, умершим от коронавируса

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:27:47+03:00

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В Китае рассказали о результатах вскрытия первого умершего от коронавируса COVID-2019. Экспертиза показала, что заболевания поражает в основном лёгкие человека.

В докладе китайских специалистов, представленный в журнале Journal of Forensic Medicine, сообщается, что вирус поражает глубокие части дыхательных путей и легочных альвеол. Таким образом патология заболевания схожа с атиапичной пневмонией (SARS), но фиброз и уплотнения в лёгких не настолько серьёзны, но заметнее экссудативная реакция.

Специалисты пока не смогли определить, поражает ли новый коронавирус другие внутренние органы. Они уточнили, что для этого необходимо более тщательные исследования.

Первым умершим от коронавируса стал 85-летний житель Китая, который был госпитализирован с множественным инфарктом мозга. На 10-й день лечения у него появился дискомфорт в горле и высокая температура. Компьютерная томография выявила у него наличие инфекционных очагов в лёгких.

По последним данным от нового типа коронавируса в Китае погибло более 788 человек. В настоящие время в КНР инфицировано более 40 тысяч человек, почти восемь тысяч находятся в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762578" frameborder="0"></iframe> Посол Китая в РФ заявил о скорой победе над коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU