Анкара сообщила о соблюдении режима прекращения огня в сирийском Идлибе
Министерство национальной обороны Турции не зафиксировало никаких нарушений режима прекращения огня в рамках соглашения с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе. Об этом сообщил глава военного ведомства Хулуси Акар, отметив, что Анкара останется сдерживающей силой на территории Сирии.
«Мы будем и впредь оставаться сдерживающей силой для предотвращения любых нарушений режима прекращения огня. С тех пор как перемирие вступило в силу, ничего не произошло», - заявил министр.
Ранее Акар сообщил, что Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России, которая должна прибыть в Анкару для обсуждения совместного патрулирования в Идлибе с 15 марта.
Напомним, соглашение о прекращение огня в Идлибе и возобновление совместного патрулировании сирийской провинции было достигнуто в ходе переговоров турецкого лидера Режепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина. В рамках договора также предусматривается создание коридора безопасности к северу и югу от трассы М4.
ИСТОЧНИК KP.RU
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