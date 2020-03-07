Анкара сообщила о соблюдении режима прекращения огня в сирийском Идлибе

7 Март 2020 2020-03-07T12:02:44+03:00

В Минообороны Турции заявили, что республика останется сдерживающей силой на территории Сирии

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Министерство национальной обороны Турции не зафиксировало никаких нарушений режима прекращения огня в рамках соглашения с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе. Об этом сообщил глава военного ведомства Хулуси Акар, отметив, что Анкара останется сдерживающей силой на территории Сирии.

«Мы будем и впредь оставаться сдерживающей силой для предотвращения любых нарушений режима прекращения огня. С тех пор как перемирие вступило в силу, ничего не произошло», - заявил министр.

Ранее Акар сообщил, что Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России, которая должна прибыть в Анкару для обсуждения совместного патрулирования в Идлибе с 15 марта.

Напомним, соглашение о прекращение огня в Идлибе и возобновление совместного патрулировании сирийской провинции было достигнуто в ходе переговоров турецкого лидера Режепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина. В рамках договора также предусматривается создание коридора безопасности к северу и югу от трассы М4.

ИСТОЧНИК KP.RU