Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве
Первый заболевший коронавирусом в Москве Давид Беров выздоровел и выписан из больницы. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.
«Сегодня мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция. Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания (…) В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
В больнице Беров провел неделю неделю, и, как сообщали врачи, болезнь протекала в легкой форме. Сам пациент рассказывал в сети о том, чествует себя «очень хорошо». «Никаких симптомов уже несколько дней у меня нет. Последние четыре дня у меня температура 36,6 я абсолютно здоров», - написал он 4 марта.
Давид рассказал врачам, что после выписки поедет отдыхать домой, и поблагодарил медиков за внимательное отношение.
Напомним, что по официальным данным, россиянин заразился в Италии 21 февраля. В Москву он прилетел 23 февраля и через пять дней обратился в поликлинику.
Сайт kp.ru писал, что по данным Роспотребнадзора на субботу, 7 марта, в России зафиксировано десять случаев заражения коронавирусом. В Москве сейчас проходят лечение пятеро, все они в последние две недели посещали Италию.
В оперштабе также напомнили, что с 5 марта в столице переведены в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс ЖКХ, транспорт и другие службы города. Эта мера позволит избежать широкого распространения коронавирусной инфекции и других заболеваний, отметили в штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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