Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве

7 Март 2020 2020-03-07T14:09:31+03:00

Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У молодого человека несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции [видео]

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Первый заболевший коронавирусом в Москве Давид Беров выздоровел и выписан из больницы. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.

«Сегодня мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция. Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания (…) В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

В больнице Беров провел неделю неделю, и, как сообщали врачи, болезнь протекала в легкой форме. Сам пациент рассказывал в сети о том, чествует себя «очень хорошо». «Никаких симптомов уже несколько дней у меня нет. Последние четыре дня у меня температура 36,6 я абсолютно здоров», - написал он 4 марта.

Давид рассказал врачам, что после выписки поедет отдыхать домой, и поблагодарил медиков за внимательное отношение.

Напомним, что по официальным данным, россиянин заразился в Италии 21 февраля. В Москву он прилетел 23 февраля и через пять дней обратился в поликлинику.

Сайт kp.ru писал, что по данным Роспотребнадзора на субботу, 7 марта, в России зафиксировано десять случаев заражения коронавирусом. В Москве сейчас проходят лечение пятеро, все они в последние две недели посещали Италию.

В оперштабе также напомнили, что с 5 марта в столице переведены в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс ЖКХ, транспорт и другие службы города. Эта мера позволит избежать широкого распространения коронавирусной инфекции и других заболеваний, отметили в штабе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764615" frameborder="0"></iframe> Первый москвич, заболевший коронавирусом.Первый москвич с диагнозом коронавирус уверяет, что никого не успел заразить

ИСТОЧНИК KP.RU