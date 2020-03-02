Коронавирус подтверждён у россиянина, вернувшегося из Италии

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили диагноз коронавируса, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу заболевания.

В оперштабе также сказали, что заболевание протекает в лёгкой клинической форме, а состояние больного удовлетворительно. Ему проводят симптоматическую терапию.

Круг лиц, с которыми заражённый сотрудник Российского Футбольного Союза был в Италии и общался после возвращения в Россию, был сразу определён. За всеми ими наблюдают врачи в больницах и на дому. Также специалисты проводят их лабораторное обследование.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 29-летнего Давида Берова, сотрудника Российского Футбольного Союза, проверяют на коронавирус в инфекционной больнице №1 после возвращения в Москву из Италии. Давид отвечает за размещение сборных в гостиницах и бытовые вопросы.

Давид Беров прилетел из путешествия в Милан 21 февраля. По возвращении он почувствовал небольшую боль в горле, кашель и насморк. Когда врач, к которому обратился Давид, узнал, откуда тот приехал, его направили в инфекционную больницу.

Сначала наличие коронавируса у пациента проверяют инфекционисты, затем специалисты Роспотребнадзора, а после них - новосибирская спецлаборатория "Вектор".

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