Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России
В России зарегистрированы четыре новых случая заболевания коронавирусом. Данные предоставили в оперативном штабе в субботу, 7 марта.
Трое инфицированных находятся в Липецке, один - в Санкт-Петербурге. Все они посещали Италию в последние две недели. Диагноз подтвердился за минувшие сутки. У двоих пациентов нет никаких выраженных симптомов заболевания.
"Зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге", - передает ТАСС со ссылкой на штаб.
Для больных организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Это позволит не допустить последующего распространения инфекции, как в случае и с другими зараженными россиянами. Одного из них, к слову, недавно выписали из больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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