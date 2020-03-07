2020-03-07T15:19:09+03:00
Общество

Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России

Информацию подтвердили в оперативном штабе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трое зараженных находятся в Липецке, один - в ПетербургеТрое зараженных находятся в Липецке, один - в ПетербургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России зарегистрированы четыре новых случая заболевания коронавирусом. Данные предоставили в оперативном штабе в субботу, 7 марта.

Трое инфицированных находятся в Липецке, один - в Санкт-Петербурге. Все они посещали Италию в последние две недели. Диагноз подтвердился за минувшие сутки. У двоих пациентов нет никаких выраженных симптомов заболевания.

"Зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге", - передает ТАСС со ссылкой на штаб.

Для больных организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Это позволит не допустить последующего распространения инфекции, как в случае и с другими зараженными россиянами. Одного из них, к слову, недавно выписали из больницы.

Сайт kp.ru писал, что москвич Давид Беров теперь полностью здоров. Врачи провели несколько тестов, которые подтвердили отсутствие у него коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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