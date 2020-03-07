Альфа-банк назвал причину временной блокировки карт клиентов

7 Март 2020 2020-03-07T15:55:41+03:00

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Альфа-банк временно заблокировал часть карт своих клиентов после того, как была получена информация о возможной утечке персональных данных. К настоящему моменту процесс остановлен. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил представитель пресс-службы учреждения.

"Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные [карты] разблокируем", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU