«От всей души желаю вам счастья»: Путин поздравил женщин России с 8 марта

8 Март 2020 2020-03-08T02:26:18+03:00

Президент отметил, что труд матерей – самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный [видео]

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Владимир Путин поздравил всех женщин России с Международным женским днем 8 марта. Президент обратился к представительницам прекрасного пола с теплыми словами в ночь на воскресенье.

Он отметил, что этот весенний праздник «всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами», а все мужчины спешат поздравить своих мам, жен, дочерей, подруг и коллег.

«Сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», - продолжил глава российского государства.

Владимир Владимирович подчеркнул, что его поражает способность женщин «беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпеньем заботиться о близких», и «очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям».

При этом он выразил особую признательность россиянкам, которые посвятили себя воспитанию детей, ведь, как сказал президент, труд матерей – «это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд».

«От всей души желаю вам счастья. Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!» - заключил Владимир Путин.

Стоит отметить, что президент традиционно каждый год поздравляет российских женщин с 8 марта в предпраздничную ночь. А два года подряд, как писал сайт kp.ru, поздравлял прекрасную половину населения страны стихами: в 2017-м процитировал Константина Бальмонта, а в 2018-м – Андрея Дементьева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765236" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

ИСТОЧНИК KP.RU