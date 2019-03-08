Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

СЕГОДНЯ 01:03 2019-03-08T01:03:28+03:00

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Каждый из нас и государство в целом в долгу перед женщинами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем.

Глава государства отметил, что женщины достигают успехов во всем - и на работе, и дома, при этом оставаясь "красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить".

"Вам дано пройти весь путь создания новой жизни - рождения ребенка. Это великое счастье материнства, воспитания детей всегда преображает мир, наполняет его добротой, нежностью и милосердием, утверждает те традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия", - цитирует речь президента ТАСС.

Глава государства отметил, что особые чувства любой человек испытывает к своей маме и благодарит ее за заботу и безусловную любовь, за понимание и прощение, всегда помнит ее уроки и наставления, ее добрые глаза и руки. Он также подчеркнул, что женщины являются надежными сотрудниками и ответственными руководителями, способными учитывать тонкие нюансы и творчески подходить к любому делу.

"Трудно представить историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин. И сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты", - уверен Путин.

Президент признался, что мужчинам непросто быть достойными женщин, но они будут стремиться к этому, и постараются, чтобы женщины чувствовали сильное, надежное плечо.

ИСТОЧНИК KP.RU