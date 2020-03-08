Украинский политолог призвал готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Юрий Романенко, украинский политолог в издании "Главред" и руководитель политических программ Украинского института будущего сообщил, что украинцам следует готовиться к коллапсу, причиной которого станут непродуманные решения власти.
- Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса, - считает эксперт.
Романенко отметил, что Владимир Зеленский уже упустил время для реформы госинститутов, которые бы повысили эффективность их работы, и не привлёк к к их работе нужных специалистов.
Политолог также заявляет, что причиной современной ситуации на Украине стали изменения, введённые командой Петра Порошенко и самим экс-президентом. По его словам, вместе они уничтожили ценность государственной службы. Именно поэтому профессионалы не хотят работать в государственных структурах. Однако после коллапса откроются "гигантские возможности", также добавляет Романенко.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и правительства Украины. На его место президент Зеленский предложил и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила новый состав правительства.
Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Гончарука.
ИСТОЧНИК KP.RU