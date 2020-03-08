2020-03-08T08:46:14+03:00
Политика

Украинский политолог призвал готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

После него откроются "гигантские возможности", считает эксперт
Ася КУЗНЕЦОВА
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Руководитель политических программ Украинского института будущего сообщил, что украинцам следует готовиться к коллапсу, причиной которого станут непродуманные решения властиРуководитель политических программ Украинского института будущего сообщил, что украинцам следует готовиться к коллапсу, причиной которого станут непродуманные решения властиФото: REUTERS
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Юрий Романенко, украинский политолог в издании "Главред" и руководитель политических программ Украинского института будущего сообщил, что украинцам следует готовиться к коллапсу, причиной которого станут непродуманные решения власти.

- Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса, - считает эксперт.

Романенко отметил, что Владимир Зеленский уже упустил время для реформы госинститутов, которые бы повысили эффективность их работы, и не привлёк к к их работе нужных специалистов.

Политолог также заявляет, что причиной современной ситуации на Украине стали изменения, введённые командой Петра Порошенко и самим экс-президентом. По его словам, вместе они уничтожили ценность государственной службы. Именно поэтому профессионалы не хотят работать в государственных структурах. Однако после коллапса откроются "гигантские возможности", также добавляет Романенко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и правительства Украины. На его место президент Зеленский предложил и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила новый состав правительства.

Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Гончарука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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