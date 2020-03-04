2020-03-04T20:11:12+03:00
Политика

Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

На посту премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сменит Алексея Гончарука
Ася КУЗНЕЦОВА
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Шмыгаль - это человек Рината Ахметова. Если он станет премьером, то он будет его серым кардиналомШмыгаль - это человек Рината Ахметова. Если он станет премьером, то он будет его серым кардиналом
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Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.

До этого он занимал должность вице-премьера и министра развития общин и территорий Украины.

Напомним, что ранее парламент отправил в отставку с поста глав правительства Алексея Гончарука, который занимал эту должность полгода и стал самым молодым премьером в истории Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в случае назначения Шмыгаля на пост главы кабмина, у олигарха Коломойского появился опасный конкурент за власть, поскольку львовский чиновник Денис Шмыгаль состоит в близком круге олигарха Рината Ахметова.

Также сообщались приоритеты работы нового правительства, озвученные Шмыгалем перед его назначением. Среди них он отметил пересмотр государственного бюджета Украины на 2020 год и завершение конфликта в Донбассе. Также Шмыгаль в числе важных задач назвал борьбу со вспышкой коронавируса, погашение задолженности по зарплатам шахтёрам и продолжение реформы децентрализации.

Правительство Украины уходит в отставку.Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Это влечёт за собой уход всего правительства

ИСТОЧНИК KP.RU

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