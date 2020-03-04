Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
До этого он занимал должность вице-премьера и министра развития общин и территорий Украины.
Напомним, что ранее парламент отправил в отставку с поста глав правительства Алексея Гончарука, который занимал эту должность полгода и стал самым молодым премьером в истории Украины.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в случае назначения Шмыгаля на пост главы кабмина, у олигарха Коломойского появился опасный конкурент за власть, поскольку львовский чиновник Денис Шмыгаль состоит в близком круге олигарха Рината Ахметова.
Также сообщались приоритеты работы нового правительства, озвученные Шмыгалем перед его назначением. Среди них он отметил пересмотр государственного бюджета Украины на 2020 год и завершение конфликта в Донбассе. Также Шмыгаль в числе важных задач назвал борьбу со вспышкой коронавируса, погашение задолженности по зарплатам шахтёрам и продолжение реформы децентрализации.
Правительство Украины уходит в отставку.Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Это влечёт за собой уход всего правительства
ИСТОЧНИК KP.RU