Премьер-министр Украины направил в Верховную Раду заявление об отставке

3 Март 2020 2020-03-03T21:56:28+03:00

До это Гончарук пытался уйти с поста из-за опубликованной накануне аудиозаписи с критикой президента Зеленского Фото: REUTERS

До этого он пытался уйти с поста в январе 2020 года

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную Раду своё заявление об отставке. Об этом сообщил член парламентской фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 17 января самый молодой премьер-министр в истории Украины передал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Тот его не принял.

Гончарук пытался уйти с поста из-за опубликованной накануне аудиозаписи с критикой "примитивного понимания экономики" Зеленским и предложениями своих вариантов объяснения главе Украины способов укрепить гривну. Скандальный ролик появился на youtube-канале "Как обмануть президента" 16 января.

Двумя днями позже Гончарук написал в своём Facebook:

- Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент, - сказано в его заявлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755353" frameborder="0"></iframe> Зеленский не принял отставку премьера Гончарука.Кроме того, украинский лидер отметил важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений

ИСТОЧНИК KP.RU