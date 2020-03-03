2020-03-03T21:56:28+03:00
В мире

Премьер-министр Украины направил в Верховную Раду заявление об отставке

До этого он пытался уйти с поста в январе 2020 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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До это Гончарук пытался уйти с поста из-за опубликованной накануне аудиозаписи с критикой президента ЗеленскогоДо это Гончарук пытался уйти с поста из-за опубликованной накануне аудиозаписи с критикой президента ЗеленскогоФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную Раду своё заявление об отставке. Об этом сообщил член парламентской фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 17 января самый молодой премьер-министр в истории Украины передал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Тот его не принял.

Гончарук пытался уйти с поста из-за опубликованной накануне аудиозаписи с критикой "примитивного понимания экономики" Зеленским и предложениями своих вариантов объяснения главе Украины способов укрепить гривну. Скандальный ролик появился на youtube-канале "Как обмануть президента" 16 января.

Двумя днями позже Гончарук написал в своём Facebook:

- Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент, - сказано в его заявлении.

Зеленский не принял отставку премьера Гончарука.Кроме того, украинский лидер отметил важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений

ИСТОЧНИК KP.RU

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