Премьер-министр Украины направил в Верховную Раду заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную Раду своё заявление об отставке. Об этом сообщил член парламентской фракции "Слуга народа" Александр Качура.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 17 января самый молодой премьер-министр в истории Украины передал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Тот его не принял.
Гончарук пытался уйти с поста из-за опубликованной накануне аудиозаписи с критикой "примитивного понимания экономики" Зеленским и предложениями своих вариантов объяснения главе Украины способов укрепить гривну. Скандальный ролик появился на youtube-канале "Как обмануть президента" 16 января.
Двумя днями позже Гончарук написал в своём Facebook:
- Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент, - сказано в его заявлении.
Зеленский не принял отставку премьера Гончарука.Кроме того, украинский лидер отметил важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений
ИСТОЧНИК KP.RU