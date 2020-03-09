КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

9 Март 2020 2020-03-09T03:17:13+03:00

В Токио заявили, что северокорейские снаряды не достигли исключительной экономической зоны Японии

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КНДР ранним утром в понедельник, 9 марта, снова запустила ракеты в сторону Японского моря, в этот раз – целых три. Запуск трех «неопознанных снарядов» у северных соседей зафиксировали южнокорейские военные. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (КНШ) сообщил, что запуск был произведен из района северокорейского города Сондок в провинции Хамген-Намдо.

«Наши военные соблюдают готовность на случай последующих пусков и наблюдают на регионом», - цитирует заявление штаба агентство Yonhap.

На эту новость уже отреагировали в Токио. Правительство Японии считает, что Северная Корея провела испытания баллистических ракет, передает агентство Kyodo. Отмечается, что ни одна из них не достигла исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Это уже второй запуск ракет Пхеньяном с начала года. Как писал сайт kp.ru, неделю назад были с полигона в районе города Вонсан были запущены две ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU