2020-03-09T03:17:13+03:00
В мире

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

В Токио заявили, что северокорейские снаряды не достигли исключительной экономической зоны Японии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Лидер КНДР Ким Чен Ын с биноклемЛидер КНДР Ким Чен Ын с биноклемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

КНДР ранним утром в понедельник, 9 марта, снова запустила ракеты в сторону Японского моря, в этот раз – целых три. Запуск трех «неопознанных снарядов» у северных соседей зафиксировали южнокорейские военные. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (КНШ) сообщил, что запуск был произведен из района северокорейского города Сондок в провинции Хамген-Намдо.

«Наши военные соблюдают готовность на случай последующих пусков и наблюдают на регионом», - цитирует заявление штаба агентство Yonhap.

На эту новость уже отреагировали в Токио. Правительство Японии считает, что Северная Корея провела испытания баллистических ракет, передает агентство Kyodo. Отмечается, что ни одна из них не достигла исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Это уже второй запуск ракет Пхеньяном с начала года. Как писал сайт kp.ru, неделю назад были с полигона в районе города Вонсан были запущены две ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США коронавирусом заразились более 500 человек, 21 скончался
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
Нефть подешевела почти на треть
Неизвестный открыл стрельбу в одной из мечетей Парижа
Израиль закрыл въезд побывавшим в Египте туристам из-за коронавируса
Эрдоган: Турция не собирается аннексировать сирийскую территорию
Эксперты сомневаются, что у прокуратуры Нидерландов есть убедительные доказательства по делу MH17
Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса
За сутки зафиксировали восемь случаев нарушения режима прекращения огня в Идлибе
Раскрыли содержание записки девушки, которая предложила Путину взять ее замуж
Трамп пожал руку политику, который раньше имел контакт с больным коронавирусом
Столетний житель Китая с Альцгеймером вылечился от коронавируса COVID-19
В ПФР рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
TikTok с Бастой и Леной Темниковой запустил праздничную кампанию к Международному женскому дню
Следственная группа продлила соглашение о сотрудничестве по MH17
Кудрин заявил, что в России благоприятная ситуация с коронавирусом
Минприроды предложило отменить сборы за вывоз раздельных отходов
Финляндия не примет участие в учениях НАТО из-за ситуации с коронавирусом
Трамп заявил, что у Белого дома есть «тщательно отлаженный» план по борьбе с коронавирусом
Денис Глушаков выйдет в стартовом составе "Ахмата" на игру против "Локомотива" в Москве
Эдер, Жоао Марио и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"
Голикова назвала «абсолютно раздутой» панику вокруг коронавируса в России
В России установили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом
Эрдоган: Анкара оставляет за собой право на односторонние действия в сирийском Идлибе
Синоптики сообщили о наступлении «лета» в южных регионах России
Матч Парма - СПАЛ начался с получасовой задержкой из-за коронавируса
Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США