2020-03-03T05:59:02+03:00
В мире

В Токио считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Накануне Сеул сообщил о запуске Пхеньяном «неопознанных снарядов» в сторону Японского моря
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны Японии Таро КоноМинистр обороны Японии Таро КоноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр обороны Японии Таро Коно объявил, что Северная Корея накануне утром, скорее всего, провела испытания баллистических ракет малой дальности. По крайней мере, к такому выводу пришли специалисты страны Восходящего Солнца, проанализировавшие вчерашний запуск в КНДР.

«Мы считаем, что это были баллистические ракеты малой дальности», - приводит слова главы японского военного ведомства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи сообщил, что северные соседи запустили два «неопознанных снаряда» в сторону Японского моря. Запуск был произведен с полигона в районе города Вонсан

По данным южнокорейских наблюдателей, они пролетели не более 240 километров и упали в море, максимальная высота полета составила 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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