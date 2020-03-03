В Токио считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Министр обороны Японии Таро Коно объявил, что Северная Корея накануне утром, скорее всего, провела испытания баллистических ракет малой дальности. По крайней мере, к такому выводу пришли специалисты страны Восходящего Солнца, проанализировавшие вчерашний запуск в КНДР.
«Мы считаем, что это были баллистические ракеты малой дальности», - приводит слова главы японского военного ведомства ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи сообщил, что северные соседи запустили два «неопознанных снаряда» в сторону Японского моря. Запуск был произведен с полигона в районе города Вонсан
По данным южнокорейских наблюдателей, они пролетели не более 240 километров и упали в море, максимальная высота полета составила 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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