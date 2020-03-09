Вторник может стать "кровавой баней" для фондового рынка России
Вторник, 10 марта, может стать настоящей "кровавой баней" для российского фондового рынка. Такого мнения придерживается аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.
Сайт kp.ru писал, что в ночь на понедельник цены на нефть обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки. Вслед за стоимостью сырья рухнул и курс рубля. По последним данным Brent торгуется по 33,9 доллара за баррель. За евро дают 85 рублей, за доллар - 74.
На азиатских биржах прошли распродажи, а вот Московская биржа откроется лишь во вторник из-за праздничного выходного дня.
"Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется... Самый оптимистичный вариант - если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи", - цитирует РИА Новости Дроздова.
По мнению эксперта, все, что сейчас происходит, это всего лишь спекулятивный фактор. Снижение цен на нефть долларов на пять было бы еще логично, но не такой обвал.
"Я в своей практике не видел дневного падения цен на нефть более чем на 30%, а я на рынке с 2006 года", - заключил аналитик.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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