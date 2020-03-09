Чёрное утро понедельника: евро растёт каждые 20 минут

Курс российской валюты продолжает стремительно падать после обвала цен на нефть. Теперь евро торгуется по 85 рублей, а доллар - по 74. Еще в 7 часов утра расклады были другие. Доллар торговался по 72,04 рубля, а евро – по 82,1. В последний час курс менялся каждые 20 минут прибавляя к стоимости иностранной валюты по рублю. Цифры растут как на "дрожжах". Всего за 20 минут с начала сессии на международных биржах евро подорожал на два рубля и в моменте достиг курса 86 рублей за одну единицу валюты.

Кризис на международном валютном рынке спровоцировал срыв саммита ОПЕК+. Страны не смогли договориться по вопросу сокращения добычи сырья, хотя изначально предполагалось, что экспортеры согласятся дополнительно снизить ее на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В результате Саудовская Аравия объявила о резком удешевлении своей нефти и массивном наращивании добычи.

Уже в понедельник, 9 марта, мировые цены на нефть рухнули более чем на 30%. Около полуночи североморская смесь марки Brent торговалась на лондонской бирже ICE по 33,94 доллара за баррель. В последний раз такие показатели фиксировались в феврале 2016 года. Сырье продавалось по 34 доллара за баррель.

Сайт kp.ru писал, что на плачевную ситуацию сразу же отреагировали в Центробанке. Несмотря на праздничный выходной, пресс-служба регулятора распространила сообщение о том, что закупка иностранной валюты на внутреннем рынке будет приостановлена до стабилизации. При необходимости власти готовы задействовать дополнительные инструменты в рамках сохранения финансовой стабильности.

В министерстве финансов обвал рынка нефти и падение курса рубля тоже прокомментировали. Объявлено о намерении начать продавать валюту, чтобы компенсировать недополученные доходы государства. В ведомстве пообещали не оставлять российскую валюту один на один с кризисом.