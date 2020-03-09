«Сегодня мы гораздо устойчивее финансово»: Эксперт объяснил, чем нынешний кризис отличается от предыдущих

Сегодня мы гораздо устойчивее финансово. В 98-м, когда правительство объявило дефолт по своим обязательствам, финансовая система встала. Остановились расчеты банков и торговля на бирже. Чтобы хоть как-то удерживать ситуацию, правительство ввело ограничения на расчеты с иностранцами. Был введен строгий режим репатриации, запрет на вывод валюты за рубеж. Курс рубля одномоментно рухнул в три раза. Многие банки банкротились. Финансовая система начала строиться заново, почти с нуля.

Кризис 2008-го грянул неожиданно и имел не менее масштабные последствия. В ту горячую осень шло непрерывное падение всех биржевых индексов. Торги останавливали почти каждую неделю. В ходу была шутка: «Дневное падение менее чем в 10% - считать ростом». Валютные кредиты экспортеров, по которым нужно было срочно рассчитываться, были заоблачными. Российские банки с перекредитованием помочь не могли. Они сами нуждались в срочной помощи и спасении. Их долги перед иностранными банками были столь велики, что казалось, что рассчитаться по ним будет невозможно. В те дни ЦБ стал срочно финансировать крупнейшие банки. Выход из той острой фазы стоил почти половины накопленных за нулевые золото-валютных резервов.

Сегодня - все иначе. У ЦБ огромные резервы и мы почти не должны иностранцам. У нас нет крупной задолженности перед западными кредиторами. Наоборот, сегодня они нам должны больше. Надвигающаяся волна кризиса принесет много сюрпризов, но обвала системы не будет. Наши банки сегодня устойчивы, их прибыль зашкаливает, им даже не потребуется что-то добавлять. Той паники и паралича, что были в 98-м и 2008-м, точно не будет. Но обязательно будет что-то другое. В веселое время живем, друзья... Источник - страница автора в соцсетях.

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