Названы самые экономически здоровые регионы России
Десять регионов России отнесли к списку экономически здоровых. Рейтинг составили аналитики агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс», результаты исследования публикуют "Известия". Показателей, по которым определяли "самых экономически здоровых", было несколько: рост зарплат, замедление инфляции, снижение ставок по ипотеке, развитие строительной отрасли. На основании этих данных регионам присваивали индекс, чем выше цифра, тем лучше в субъекте обстоят дела в сфере экономики.
Первое место в списке занимает Москва с индексом 98 процентов, а вот Московская область, хоть и вошла в топ-10, но единственная из регионов этого списка показала отрицательную динамику. Причиной стало сокращение платных услуг на 3 процента.
На другом конце списка, с наилучшей годовой динамикой, Сахалинская область. Аналитики считают, что достигнуть индекса в 97 процентов и приблизиться к Москве, удалось благодаря инвестпроекту «Сахалин-1».
В топ-8 входят регионы, богатые сырьем. Они традиционно являются наиболее привлекательными для инвесторов. По мнению аналитиков, на положение дел в этих регионах изменения курса рубля повлияют не сильно, но может сказаться ситуация с коронавирусом, если дело дойдет до создания "красных зон", как в Италии.
Самые экономически-здоровые регионы:
Москва - индекс 98%;
Сахалинская область - индекс 97%;
Тюменская область - 83%;
Ямало-Ненецкий округ - 81%;
Ханты-Мансийский округ - 80%;
Санкт-Петербург - 76%;
Московская область 74%;
Республика Татарстан - 70%;
Магаданская область 65%;
Ленинградская область 64%.
ИСТОЧНИК KP.RU