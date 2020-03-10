Названы самые экономически здоровые регионы России

10 Март 2020 2020-03-10T07:05:46+03:00

По мнению экспертов на ситуацию в этих регионах скачки валюты повлияют не сильно Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Десять регионов России отнесли к списку экономически здоровых. Рейтинг составили аналитики агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс», результаты исследования публикуют "Известия". Показателей, по которым определяли "самых экономически здоровых", было несколько: рост зарплат, замедление инфляции, снижение ставок по ипотеке, развитие строительной отрасли. На основании этих данных регионам присваивали индекс, чем выше цифра, тем лучше в субъекте обстоят дела в сфере экономики.

Первое место в списке занимает Москва с индексом 98 процентов, а вот Московская область, хоть и вошла в топ-10, но единственная из регионов этого списка показала отрицательную динамику. Причиной стало сокращение платных услуг на 3 процента.

На другом конце списка, с наилучшей годовой динамикой, Сахалинская область. Аналитики считают, что достигнуть индекса в 97 процентов и приблизиться к Москве, удалось благодаря инвестпроекту «Сахалин-1».

В топ-8 входят регионы, богатые сырьем. Они традиционно являются наиболее привлекательными для инвесторов. По мнению аналитиков, на положение дел в этих регионах изменения курса рубля повлияют не сильно, но может сказаться ситуация с коронавирусом, если дело дойдет до создания "красных зон", как в Италии.

Самые экономически-здоровые регионы:

Москва - индекс 98%;

Сахалинская область - индекс 97%;

Тюменская область - 83%;

Ямало-Ненецкий округ - 81%;

Ханты-Мансийский округ - 80%;

Санкт-Петербург - 76%;

Московская область 74%;

Республика Татарстан - 70%;

Магаданская область 65%;

Ленинградская область 64%.

ИСТОЧНИК KP.RU