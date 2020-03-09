Нефть упала. Что будет с курсом рубля

За «американца» на торгах в середине дня, 9 марта, давали 75 рублей, а за евро - 85 рублей. Это более чем на 10% больше, чем в пятницу. Что это значит? И стоит ли покупать валюту, пока рубль не обесценился?

КУРС ПОКА ЕЩЕ НЕ УПАЛ

Самое главное, курсы, которые установились на рынке «Форекс» - это лишь отражение настроений спекулянтов, а не реальный курс нашей валюты. Официально его устанавливает Центробанк. А опирается он на тот курс, который образуется на Московской бирже, а не на международных торгах. А поскольку понедельник в России - это выходной, наша биржа не работает и откроется только во вторник. К этому времени паника на рынках может улечься.

Подобная ситуация была в начале марта 2014 года. Тогда из-за возможной войны между Россией и Украиной курсы доллара и евро тоже резко подскочили в выходные. В обменниках и онлайн-банках рост составлял почти 20%. Но в первый будний день на открытии биржи ЦБ совершил контр-удар. На рынок выплеснули $10 млрд. Это сбалансировало спрос и предложение валюты. В итоге курсы практически не выросли. Сейчас ситуация другая. Но в ведомстве Эльвиры Набиуллиной уже заявили, что готовы предпринимать различные меры для поддержания финансовой стабильности.

- Сейчас возможно любое движение, и вверх, и вниз. Любые негативные новости могут еще больше опустить стоимость нефти, а с ней и курс рубля. С другой стороны, любые сообщения о договоренностях производителей нефти позволят отыграть падение, - говорит независимый экономист Антон Шабанов.

Делать четкий прогноз сейчас очень сложно. На рынках слишком много непредсказуемости. Следующая встреча членов ОПЕК+ намечена на 18 марта. А сама сделка по сокращению добычи нефти действует до 1 апреля.

ДЕНЕГ ХВАТИТ НА 10 ЛЕТ

Главные финансовые ведомства страны уже отреагировали на резкое падение цен на нефть. В ЦБ заявили, что на месяц приостановят покупки валюты. А в Минфине сказали, что в ближайшее время не будут занимать дополнительные деньги на внешних рынках. Это частично снизит спрос на валюту.

Кроме того, в долгосрочной перспективе на курс рубля будет влиять и так называемое «бюджетное правило». При высоких ценах на нефть оно работает на повышение резервов. При цене на нефть выше $42 за баррель, излишки доходов переводятся в Фонд национального благосостояния. А когда стоимость нефти падает, происходит обратный процесс. Мы начинаем проедать накопленные деньги.

Следующая встреча членов ОПЕК+ намечена на 18 мартаФото: REUTERS

- В случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета. Согласно механизму бюджетного правила они финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Для этого осуществляется продажа иностранной валюты на открытом рынке, что окажет стабилизирующее влияние на курс национальной валюты, - объяснили механизм его действия в Минфине.

Напомним, на 1 марта 2020 года объем ФНБ составлял $150 млрд. По расчетам ведомства, этих денег при ценах на нефть в $25 - 30 за баррель хватит на 6 - 10 лет.

- Запас прочности у российского бюджета достаточно велик. Даже при цене $25 за баррель у нас достаточно резервов для того, чтобы финансировать наши расходы в течение нескольких лет, - считает Андрей Марголин, профессор, заслуженный экономист РФ. - Мне кажется, никаких оснований для паники нет. Надо спокойно заниматься тем, что намечено. Реализовывать национальные проекты. Избавляться от нефтегазовой зависимости. И двигаться своим путем.

Сейчас возможно любое движение, и вверх, и вниз. Любые негативные новости могут еще больше опустить стоимость нефти, а с ней и курс рубляФото: REUTERS

ИТОГО

Покупать ли сейчас валюту?

Эксперты советуют не бросаться во все тяжкие. Предугадать движения курсов доллара и евро очень сложно. На них действует много разных факторов. Плюс банки резко увеличили разницу межу курсом покупки и продажи. Тем не менее держать часть сбережений в валюте будет вполне разумным решением. Хотя бы для самоуспокоения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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