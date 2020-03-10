2020-03-10T10:58:33+03:00
Экономика

Мосбиржа изменила верхнюю границу курса доллара и евро

Для американской валюты предел составляет 75,2 рубля, для европейской - 85,7
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мосбиржа установила верхний предел курсов валютМосбиржа установила верхний предел курсов валютФото: REUTERS
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Московская фондовая биржа установила верхний предел курсов доллара и евро перед открытием торгов утром во вторник, 10 марта. Об этом сообщается на сайте российского холдинга.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 года изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска", - говорится в пресс-релизе.

Для доллара предел составляет 75,2125 рубля, для евро — на 85,785 рубля.

Сайт kp.ru писал, что утром во вторник Мосбиржа заработала впервые после длинных праздничных выходных. Индексы сразу упали в среднем на 10%, как и котировки ценных бумаг российских компаний. Курс рубля уменьшился примерно на 7%. Доллар на старте торгов оценивался в 72 рубля, а евро - в 82.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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