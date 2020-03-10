Курс рубля на сегодня: утром 10 марта 2020 года доллар по 72,7, евро - по 82,6
Курс рубля на сегодня, 10 марта 2020 года, немного вырос в сравнении с показателями международных торгов и сильно снизился относительно уровня закрытия предыдущей сессии.
На открытии Московской фондовой биржи во вторник доллар оценивается в 72,77 рубля, а евро - в 82,6. Данные приводятся на сайте российского холдинга. Из-за наплыва посетителей интернет-ресурс временно "упал".
Стоимость американской валюты в сравнении с уровнем закрытия торгов в пятницу подскочила на четыре рубля. В случае с евро увеличение составило пять рублей. Индекс рубля на Мосбирже потерял 10%, доллара — 12.6%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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