Курс рубля на сегодня: утром 10 марта 2020 года доллар по 72,7, евро - по 82,6

10 Март 2020 2020-03-10T10:14:45+03:00

После открытия Московской фондовой биржи стал известен курс рубля на сегодня, 10 марта 2020 года

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Курс рубля на сегодня, 10 марта 2020 года, немного вырос в сравнении с показателями международных торгов и сильно снизился относительно уровня закрытия предыдущей сессии.

На открытии Московской фондовой биржи во вторник доллар оценивается в 72,77 рубля, а евро - в 82,6. Данные приводятся на сайте российского холдинга. Из-за наплыва посетителей интернет-ресурс временно "упал".

Стоимость американской валюты в сравнении с уровнем закрытия торгов в пятницу подскочила на четыре рубля. В случае с евро увеличение составило пять рублей. Индекс рубля на Мосбирже потерял 10%, доллара — 12.6%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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ИСТОЧНИК KP.RU