2020-03-10T10:32:07+03:00
Экономика

Российские биржи открылись падением

Индексы снижаются на 10%. Рубль чуть меньше
Евгений БЕЛЯКОВ
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Российскому фондовому и валютному рынкам отчасти повезло, что в понедельник Московская биржа не работала. Фото: Антон Новодережкин/ТАССРоссийскому фондовому и валютному рынкам отчасти повезло, что в понедельник Московская биржа не работала. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Московская биржа открылась падением индексов в пределах 10%. Падают котировки ценных бумаг крупнейших компаний. Снижаются и котировки рубля. За доллар на начало утренней сессии дают 72 рубля, за евро - 82 рубля. Это рост примерно на 7%.

Падение вызвано фактическим расторжением сделки ОПЕК+, которое состоялось вечером в прошлую пятницу. Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейшем снижении квот на добычу нефти. В итоге, по словам многих аналитиков, развязалась настоящая ценовая война на сырьевом рынке. На этом фоне стоимость «черного золота» в понедельник рекордно упала на 30% - с 50 до 35 долларов за баррель. Это спровоцировало обвал всех мировых бирж: азиатских, европейских и американских.

Российскому фондовому и валютному рынкам отчасти повезло, что в понедельник Московская биржа не работала. Падение оказалось не таким значительным, как оно могло бы быть. К примеру, курс доллара на международном валютном рынке Forex вчера поднимался до 75 рублей. Тем не менее утром во вторник отечественная валюта сумела отыграть часть потерь, поднявшись до 72 рублей.

Это связано с тем, что Центробанк объявил, что будет поддерживать финансовую стабильность доступными ему инструментами. В частности, отменил запланированную покупку валюты в ближайший месяц и выделил определенную сумму из резервов для возможной продажи на бирже, чтобы сбалансировать курс. Конкретные цифры в ЦБ не назвали. Но это повлияло на настроения спекулянтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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