Александр Большунов первым из российских лыжников выиграл общий зачет Кубка мира

11 Март 2020 2020-03-11T02:22:22+03:00

До него такой результат показывали только советские спортсмены

Изменить размер текста: A A

Александр Большунов досрочно (до конца сезона еще пять гонок) выиграл общий зачет Кубка мира. Его результат 2221 очка оказался выше, чем в ближайшего соперника - норвежца Йоханнеса Хесфлота Клебо (1726 очков). Главными конкурентами российского лыжника являются норвежские соперники, все они показывали хороший результат - Пол Голберг (1311 очков), Симен Крюгер (1260).

Но сборная Новергии в полном составе отказалась от участия в этапе Кубка мира из-за распространения коронавируса.

- Думая о риске распространения коронавируса и заражения, на нас лежит ответственность за то, чтобы отдать приоритет здоровью, а не достижениям, - сказал глава комитета по лыжным гонкам в Норвежской федерации лыжного спорта Турбьорн Скугстад, его слова приводят ТАСС.

Таким образом Большунов становится первым российским спортсменом, который выиграл общий зачет Кубка мира. Он повторил успех советских лыжников, которые смогли получить Кубок мира по общему зачету, это Александр Завьялов и Владимир Смирнов.

2020 год Большунов открыл серией удачных выступлений - в январе он выиграл гонку преследования "Тур де ски".

ИСТОЧНИК KP.RU