Лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования «Тур де Ски»

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:58:01+03:00

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Россиянин Александр Большунов стал первым в лыжной гонке «Тур де Ски». Он преодолел 15-километровую дистанцию за 38 минут 14,9 секунды, оставив соперников позади, несмотря на то, что стартовал третьим.

Лыжник принимал участие в Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. В Россию Большунов с престижных мировых соревнований принес целую коллекцию наград - три серебряные и одну бронзовая награды. Спортсмен получил государственную премию в 9,2 миллиона рублей.

После Олимпиады Александр Большунов продолжил череду успешных выступлений -нНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, например, он взял серебряную медаль.

Как сообщают Вести.ру, второе место гонки "Тур де Ски" в Италии досталось еще одному спортсмену из России. Сергей Устюгов отстал от лидера гонки на 13,7 секунды. На 24,8 секунды отстал от Александра Большунова лыжник из Финляндии Йиво Нисканен, он стал третьим в соревновании.

ИСТОЧНИК KP.RU