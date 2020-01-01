2020-01-01T16:58:01+03:00
Спорт

Лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования «Тур де Ски»

Соревнования проходили в Италии
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Александр БольшуновАлександр БольшуновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Россиянин Александр Большунов стал первым в лыжной гонке «Тур де Ски». Он преодолел 15-километровую дистанцию за 38 минут 14,9 секунды, оставив соперников позади, несмотря на то, что стартовал третьим.

Лыжник принимал участие в Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. В Россию Большунов с престижных мировых соревнований принес целую коллекцию наград - три серебряные и одну бронзовая награды. Спортсмен получил государственную премию в 9,2 миллиона рублей.

После Олимпиады Александр Большунов продолжил череду успешных выступлений -нНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, например, он взял серебряную медаль.

Как сообщают Вести.ру, второе место гонки "Тур де Ски" в Италии досталось еще одному спортсмену из России. Сергей Устюгов отстал от лидера гонки на 13,7 секунды. На 24,8 секунды отстал от Александра Большунова лыжник из Финляндии Йиво Нисканен, он стал третьим в соревновании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования «Тур де Ски»
С нового года пособия на детей будут платить до трех лет
Экс-генеральный директор Nissan Карлос Гон сбежал из Японии, прячась в контрабасе
С Нового года вступают в силу два закона о защите покупателей вторичного жилья
В ВАДА внесли изменения в список запрещенных веществ
Малкина оштрафовали на 5 000 долларов за удар по шее клюшкой канадского хоккеиста
В России с нового года появятся электронные трудовые книжки
В Московской области умер годовалый ребенок, выпив обезжириватель из детской бутылочки
Материнский капитал увеличили впервые с 2016 года
Новогоднее обращение Порошенко показали два украинских телеканала
Новый год на планете за три минуты
В новогодних гуляниях в России приняли участие около 6,5 млн человек
Ловить рыбу разрешили бесплатно, но появились другие ограничения
Болгария получила первые кубометры российского газа по "Турецкому потоку"
В России повысили минимальный размер оплаты труда
Украина начала транзит российского газа по новому контракту
В России подорожали сигареты и водка
Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года в Риме
В России утвердили стандарты органической продукции
Зеленский призвал "ватников" и "бандеровцев" объединиться в новом году
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Зарубежные онлайн-посылки дороже €200 обложили пошлинами